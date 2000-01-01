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Врача, подозреваемого в убийстве жены, перевели в изолятор | Фото:08.11 09:12   MIGnews.com

Врача, подозреваемого в убийстве жены, перевели в изолятор

Доктор, подозреваемый в убийстве своей жены, был помещен в четверг, 7 ноября, в изолятор под наблюдением из-за угрозы самоубийства, сообщили в суде в Беэр-Шеве. Гиора Прафф Перри, который подозревается в убийстве своей жены Эсти Аронович в воскресенье вечером в их доме в Мошав Талмей-Элиягу, также отказывается сотрудничать со следствием, сообщил адвокат.

Перри перевернулся на машине возле перекрестка Кетциот, пытаясь скрыться от полиции, и был арестован. Он был госпитализирован и выписан во вторник после того, как пришел в сознание. Адвокаты Перри сказали, что он мог страдать посттравматическим стрессовым расстройством, и попросили судью отправить подозреваемого на экспертизу для постановки диагноза.

Но прокурор ответил, что признаков того, что Перри проходил лечение в прошлом не обнаружено. Судья также постановил, что в настоящее время нет никаких оснований для постановки психиатрического диагноза.

Перри был найден с зарегистрированным пистолетом и пулями в его машине во время ареста. Он и его жена находились в процессе развода. Родственник Аронович, который нашел ее дома с выстрелом в голову, ранее говорил, что отношения между ней и Перри вот-вот закончатся, и "он не примет это."

Аронович преподавала музыку в местной начальной школе, пока не вышла на пенсию. Перри, сказал родственник, "казался дружелюбным, очень интересным и умным", но отношения подошли к концу - и "мы увидели человека, который изменился, и его реакции были другими".


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