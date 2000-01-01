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В Иране мощное землетрясение: есть жертвы | Фото:08.11 07:15   MIGnews.com

В Иране мощное землетрясение: есть жертвы

По меньшей мере 5 человек погибли и 120 получили ранения в результате землетрясения силой 5,8 балла на северо-западе Ирана, сообщает иранское государственное агентство Press TV.

По данным Геологической службы США, в пятницу землетрясение произошло в 57 километрах от города Хаштруд в провинции Восточный Азербайджан, в 2.17 по местному времени (5.47 по восточному времени). Землетрясение имело небольшую глубину 10 километров.

По предварительным данным FARS, есть первые сообщения о том, что в результате землетрясения были разрушены три небольшие деревни в этом районе. Информационное агентство добавило, что команды по чрезвычайным ситуациям и команды Красного Полумесяца были направлены в этот район.

Иран находится на главной линии разлома между Аравийской и Евразийской плитами и пережил много землетрясений в прошлом. В прошлом году в результате землетрясения, произошедшего около ирано-иракской границы в ноябре, погибли по меньшей мере 361 человек.

Более 400 человек погибли и тысячи получили ранения в результате мощного землетрясения магнитудой 7,3 недалеко от ирано-иракской границы в ноябре 2017 года. Самое смертоносное в этом столетии произошло в 2003 году, когда в юго-восточном городе Бам произошло землетрясение силой 6,6 балла, в результате которого погибло около 26 000 человек.


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