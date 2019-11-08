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Север Англии затопило 08.11 23:17   MIGnews.com

Север Англии затопило

Обильные дожди на севере Англии привели к эвакуации людей и хаосу на шоссе и железных дорогах.

Наибольшее количество осадков зафиксировано в Свиншоу в районе Пик, где за сутки выпало 112 мм осадков.

Тяжелая ситуация сложилась в Донкастере, где жителям приказали покинуть дома на берегу реки Дон, которая поднялась до наивысшего в истории уровня, пишет Telegraph.

В Шеффилде люди вынуждены были ночевать в торговом центре на стульях и скамьях, поскольку не смогли выбраться из здания из-за непогоды. В Ротреме спасатели на лодках эвакуировали людей, застрявших в центре Паркгейт.

В Ворксопе, Ноттингемшир, пришлось эвакуировать десятки домов.

Несколько железнодорожных линий перекрыты из-за подтопления, а тысячи пассажиров вынуждены искать другие способы, как добраться на работу. Ряд автодорог в регионе также остаются закрытыми.



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