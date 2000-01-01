08.11 13:46 MIGnews.com

ДТП к северу от Хайфы: грузовик задавил мужчину

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В пятницу, 8 ноября, на шоссе к северу от Хайфы в дорожном происшествии погиб мужчина среднего возраста, который остановился на обочине дороги, чтобы помочь другому водителю сменить шину.Первоначальные сообщения указывали на то, что он был сбит грузовиком, который покинул место происшествия. Полиция также не исключает целенаправленный "наезд".Прибывшие на место происшествия медработники пытались спасти пострадавшего, однако вернуть мужчину к жизни им не удалось. Полиция обратилась к общественности за помощью в поиске автомобиля, совершившего преступление. Машина серебристого цвета около 11:05 утра ехала на север по маршруту № 22.