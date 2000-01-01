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На юге Ирана сбит военный беспилотник | Фото:08.11 13:01   MIGnews.com

ПВО Ирана сбили беспилотник на юге страны

Согласно сообщениям местных СМИ, в пятницу, 8 ноября, на юге Ирана был сбит беспилотник. В сообщениях говорится, что средства ПВО обстреляли беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе портового города Бандар-Махшахр.

Информационное агентство ISNA сообщило, что беспилотник был сбит после входа в воздушное пространство страны.

В июне Тегеран сбил американский беспилотник заявив, что тот нарушил свое воздушное пространство страны. Американские военные заявили, что дрон находился в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.


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