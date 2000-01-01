РФ разместила вертолеты на сирийско-турецкой границе
Российские военные приняли решение ежедневно использовать вертолеты армейской авиации для патрулирования границы на севере Сирии, сообщил журналистам летчик Воздушно-космических сил России Дмитрий Иванов.
"Вылеты будут происходить ежедневно по всем направлениям патрулирования", - сказал он, пишет Reuters.
"Приступили к выполнению специальных задач по воздушному патрулированию северных провинций Сирийской Арабской Республики. Воздушное патрулирование проводится по нескольким направлениям. Полеты выполняются группами вертолетов в составе пар на высоте 50-60 метров", - сказал Иванов.