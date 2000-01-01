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ЕК просят ввести евроавианалог для ограничения выбросов 08.11 22:14   MIGnews.com

ЕК просят ввести евроавианалог для ограничения выбросов

Девять государств ЕС призвали Еврокомиссию ввести общеевропейский налог на авиацию с целью ограничения вредных выбросов.

В письме министры финансов Германии, Франции, Нидерландов, Швеции и пяти других государств ЕС призвали к "определенному авиационному налогу", не давая конкретных указаний.

Германия уже взимает собственный авиационный налог. Министр финансов ФРГ Олаф Шольц сказал, что он может служить в качестве модели для общеевропейского авиационного налога.

Транспорт является единственным европейским сектором, который сейчас увеличивает свои выбросы, пишет Reuters.

Цели по сокращению выбросов углерода по крайней мере на 50% до 2030 года являются частью повестки дня новой Европейской комиссии.


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