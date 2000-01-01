08.11 22:14 MIGnews.com
ЕК просят ввести евроавианалог для ограничения выбросов
Девять государств ЕС призвали Еврокомиссию ввести общеевропейский налог на авиацию с целью ограничения вредных выбросов.
В письме министры финансов Германии, Франции, Нидерландов, Швеции и пяти других государств ЕС призвали к "определенному авиационному налогу", не давая конкретных указаний.
Германия уже взимает собственный авиационный налог. Министр финансов ФРГ Олаф Шольц сказал, что он может служить в качестве модели для общеевропейского авиационного налога.
Транспорт является единственным европейским сектором, который сейчас увеличивает свои выбросы, пишет Reuters
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Цели по сокращению выбросов углерода по крайней мере на 50% до 2030 года являются частью повестки дня новой Европейской комиссии.
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