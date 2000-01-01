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Столтенберг отреагировал на слова о `смерти мозга` НАТО 08.11 11:31   MIGnews.com

Столтенберг отреагировал на слова о "смерти мозга" НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на критику французского президента Эммануэля Макрона, который заявил о "смерти мозга" Альянса

В своем выступлении в Берлине генсек даже не упомянул имени французского президента, однако немало пассажей в его речи звучали как ответ Макрону.

"НАТО и Европейский Союз - это две стороны одной медали", - подчеркнул он.

"Европейское единство не может заменить трансатлантические единство", - предостерег генсек.

Он приветствовал усилия европейцев по укреплению их военного потенциала.

"Но Европейский Союз не может защитить Европу", – заявил Столтенберг, пишет TopWar.

Канцлер Германии Ангела Меркель не разделяет мнение французского президента Эммануэля Макрона о том, что НАТО переживает "смерть мозга".


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