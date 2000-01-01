08.11 11:31 MIGnews.com
Столтенберг отреагировал на слова о "смерти мозга" НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на критику французского президента Эммануэля Макрона, который заявил о "смерти мозга" Альянса
В своем выступлении в Берлине генсек даже не упомянул имени французского президента, однако немало пассажей в его речи звучали как ответ Макрону.
"НАТО и Европейский Союз - это две стороны одной медали", - подчеркнул он.
"Европейское единство не может заменить трансатлантические единство", - предостерег генсек.
Он приветствовал усилия европейцев по укреплению их военного потенциала.
"Но Европейский Союз не может защитить Европу", – заявил Столтенберг, пишет TopWar
.
Канцлер Германии Ангела Меркель не разделяет мнение французского президента Эммануэля Макрона о том, что НАТО переживает "смерть мозга".
Поделиться
Все по теме
Комментарии