08.10 08:19 MIGnews.com
Иран или Сирия: СМИ запутались, на кого напала Турция
Вечером, 7 октября, сирийское государственное агентство SANA распространило информацию, будто Турция нанесла удар по Ирану.
Позже сирийская обсерватория по правам человека опровергла сообщение, передает The Jerusalem Post
.
По словам чиновника в Белом доме Стива Хермана, США еще не видели никаких признаков турецкой операции в Сирии.
"Похоже, турки намерены провести какую-то военную операцию, возможно, в сочетании с попыткой переселить беженцев", - сказал представитель Белого дома.
В регионе есть только от 50 до 100 «специальных операторов», которых США не хотят подвергать опасности, если турки пересекают границу, чтобы взаимодействовать с курдами.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из Сирии. Позже он пригрозил Турции
разрушением экономики.
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