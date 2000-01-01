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Иран или Сирия: СМИ запутались, на кого напала Турция | Фото:08.10 08:19   MIGnews.com

Иран или Сирия: СМИ запутались, на кого напала Турция

Вечером, 7 октября, сирийское государственное агентство SANA распространило информацию, будто Турция нанесла удар по Ирану.

Позже сирийская обсерватория по правам человека опровергла сообщение, передает The Jerusalem Post.

По словам чиновника в Белом доме Стива Хермана, США еще не видели никаких признаков турецкой операции в Сирии.

"Похоже, турки намерены провести какую-то военную операцию, возможно, в сочетании с попыткой переселить беженцев", - сказал представитель Белого дома.

В регионе есть только от 50 до 100 «специальных операторов», которых США не хотят подвергать опасности, если турки пересекают границу, чтобы взаимодействовать с курдами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из Сирии. Позже он пригрозил Турции разрушением экономики.


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