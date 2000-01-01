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В Эладе мальчик отрубил себе два пальца электронной пилой | Фото:08.10 16:02   MIGnews.com

В Эладе мальчик отрубил себе два пальца электронной пилой

Во вторник, 8 октября, в центральном городе Элад 9-летний мальчик потерял два пальца на руке, когда строил сукку (временную хижину). Добровольцы экстренной медицинской помощи EМТ отправили его в местную больницу.

Доброволец Довид Энтеббе, который одним из первых отреагировал на вызов и прибыли на место происшествия, сказал: "Мы отреагировали на чрезвычайную ситуацию, когда девятилетний мальчик использовал электрическую циркулярную пилу для резки дерева, помогая строить сукка его семьи во дворе".

"Два его пальца были полностью оторваны. Вместе с другими сотрудниками я оказал мальчику первую помощь, после чего он был доставлен в больницу, где врачи попытаются вернуть ему пальцы".


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