08.10 14:48 MIGnews.com

Макрон пообещал "беспощадно бороться" с исламским террором

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Президент Франции Эммануэль Макрон поклялся начать "беспощадную борьбу" против исламистского террора во вторник, 8 октября, отдавая дань четырем парижским полицейским, зарезанным на прошлой неделе коллегой-исламистом."Мы будем вести беспощадную борьбу перед лицом исламистского терроризма", - сказал Макрон на церемонии в полицейском управлении, где произошла атака.Микаэль Харпон, 45-летний компьютерный эксперт из отдела сбора полицейской информации, использовал кухонный нож и шутник для устриц для атаки на коллег. Он принял ислам около 10 лет назад и отдавался все более радикальным убеждениям, по мнению следователей.Макрон сказал, что это "немыслимо и неприемлемо", что Харпон, который работал в полиции с 2003 года, сумел совершить нападение "в том самом месте, где мы преследуем террористов и преступников". Обращаясь к полиции, он сказал: "Ваши коллеги попали под удары искаженного смертельного ислама, который мы должны искоренить".В воскресенье министр внутренних дел Франции признал, что чиновники должны были присматривать за Харпоном."Очевидно, что были недостатки", - сказал Кристоф Кастанер телеканалу TF1. Кастанер попал под шквал критики после того, как первоначально заявил, что Микаэль Харпон, 45- летний компьютерный эксперт в парижском полицейском управлении никогда не давал "малейшей причины для тревоги".Позже следователи выяснили, что Харпон действительно был в контакте с приверженцами салафизма, ультраконсервативной ветви суннитского ислама.Он защищал "зверства, совершенные во имя этой религии", заявил в субботу прокурор по борьбе с терроризмом Жан-Франсуа Рикар. Харпон вызвал подозрения среди своих коллег еще в 2015 году, когда он похвалил убийство 12 человек в газете Charlie Hebdo, устроенного Аль-Каидой. Харпон также начал носить традиционные исламские одежды для посещения мечетей и начал отказываться от "определенных видов контактов с женщинами."38-летняя жена Харпона была взята под стражу в четверг после того, как чиновники обнаружили, что они обменялись 33 текстовыми сообщениями незадолго до нападения, закончив разговор фразой "Аллаху Акбар". Источник в полиции сказал, что она была освобождена без предъявления обвинения в воскресенье вечером.