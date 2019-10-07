08.10 15:10 MIGnews.com
Firechallenge для мальчика чуть не закончился фатально
В американском штате Мичиган 12-летний мальчик получил ожоги второй степени тяжести после того, как принял участие в челлендже.
Мать мальчика Табита Клири рассказала, что ее сын Джейсон получил ожоги подбородка, грудной клетки и живота после того, как в доме его поджег друг.
Отмечается, что мальчик получил травмы проходя #Firechallenge - дети обливают себя легковоспламеняющейся жидкостью, а потом поджигают ее.
Родители срочно отправили его в больницу, пишет CNN
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Медики не комментируют состояние маленького пациента через политику больницы. Правоохранители сообщили, что расследуют этот инцидент.
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