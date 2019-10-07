Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Firechallenge для мальчика чуть не закончился фатально 08.10 15:10   MIGnews.com

Firechallenge для мальчика чуть не закончился фатально

В американском штате Мичиган 12-летний мальчик получил ожоги второй степени тяжести после того, как принял участие в челлендже.

Мать мальчика Табита Клири рассказала, что ее сын Джейсон получил ожоги подбородка, грудной клетки и живота после того, как в доме его поджег друг.

Отмечается, что мальчик получил травмы проходя #Firechallenge - дети обливают себя легковоспламеняющейся жидкостью, а потом поджигают ее.

Родители срочно отправили его в больницу, пишет CNN.

Медики не комментируют состояние маленького пациента через политику больницы. Правоохранители сообщили, что расследуют этот инцидент.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:02
В Эладе мальчик отрубил себе два пальца электронной пилой
15:34
Тяжелораненый солдат на войне в Газе отыграл свадьбу
15:04
"Сверхсекретная война" ХАМАСа
14:48
Макрон пообещал "беспощадно бороться" с исламским террором
14:10
Иран и США "хлопнули дверью"
14:02
В Иерусалиме почтили память Оскара Шиндлера
13:42
В Израиле прошли протесты против климатического кризиса
13:20
Озвучена причина смерти актера Дмитрия Марьянова
13:02
Арабы пытались вывести в Газу монеты времен Македонского
12:49
Курды пойдут на сближение с Россией, Ираном и Сирией
12:30
Турция: мы готовы к наступлению
12:09
Полиция арестовала палестинцев с оружием
11:55
Заворотнюк будет лечиться в другом месте
11:18
Античные монеты пытались контрабандой перевезти из Газы в ПА
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus