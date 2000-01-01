08.10 13:02 MIGnews.com

Арабы пытались вывести в Газу монеты времен Македонского

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Израильские силы безопасности конфисковали десятки редких монет времен Александра Македонского, у палестинских контрабандистов на границе с Газой на прошлой неделе. Об этом сообщает Times of Israel. Всего было обнаружено 69 ценных монет.Канал 12 сообщил, что два палестинца были арестованы на контрольно-пропускном пункте Керем-Шалом с 69 монетами, спрятанными в грузовике с текстилем, который направлялся на Западный берег. Монеты были конфискованы гражданской администрацией, и оба мужчины были задержаны для допроса.Израиль ранее конфисковал древние артефакты в пунктах пересечения границы Газы, которые были ввезены контрабандой из Египта в Газу и направлялись в Израиль для продажи.Пока не разглашается, что власти намереваются делать с конфискованными монетами.Считается, что монеты чеканились около 2300 лет назад во время правления Александра Македонского или сразу после него. Считается, что некоторые из них были из города Амфиполь, древнегреческого города, который Александр использовал в качестве базы для начала своих военных походов в Азию.