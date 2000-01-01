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Озвучена причина смерти актера Дмитрия Марьянова 08.10 13:20   MIGnews.com

Озвучена причина смерти актера Дмитрия Марьянова

Причиной смерти российского актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены, сообщается на сайте областного СУ СК.

Сейчас завершилось расследование уголовного дела об оказании не отвечающих требованиям безопасности медицинских услуг в центре, где лечился Марьянов. Актер находился в клинике с 6 по 15 октября, в это время представители Марьянова сообщали директору учреждения об ухудшении его состояния в связи с болями в ноге. Но глава медцентра отказался доставить артиста в больницу, где ему была бы оказана своевременная медицинская помощь. Марьянова оставили в центре.

Но Марьянову становилось все хуже и хуже. Скорую помощь вызвал один из лечащихся в клинике, только после этого артиста доставили в больницу, где он вскоре и умер, говорится в сообщении.


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