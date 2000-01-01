Названа основная причина загрязнения воздуха в Израиле
Пожары на мусорных свалках стали одной из основных причин загрязнения воздуха в Израиле.
Об этом говорится в материале издания Haaretz со ссылкой на отчет Министерства охраны окружающей среды.
Уточняется, что в прошлом году горящий мусор представлял собой 60% всех выбрасываемых веществ, являющихся канцерогенами. В то же время, промышленные загрязнители сократились на 4% до 19% по сравнению с 2017 годом.
В прошлом году три крупных пожара произошли на трех объектах, два из которых перерабатывают большую часть отходов из центрального Израиля. В общей сложности было сожжено 34 тысячи тонн отходов, которые содержат канцерогенные остатки.
Уточняется, что пожары от мусора подняли уровень канцерогенов в воздухе на 28% по сравнению с 2017 годом. И эти цифры не включают побочные продукты сгоревших отходов на Западном берегу и в секторе Газа, о которых не сообщается в отчетах.
Глава Министерства охраны окружающей среды Израиля Гай Самет заявил, что полученные данные о загрязнении "ясно показывают, что для нас настало время прекратить захоронение отходов в Негеве". Министерство содействует строительству объектов для производства энергии из отходов, которые не могут быть переработаны. Это, по его словам, предотвратит незаконное сжигание мусора.