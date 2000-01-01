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Испанский пилот случайно выпустил ракету над Эстонией 08.08 08:30   MIGnews.com

Испанский пилот случайно выпустил ракету над Эстонией

Пилот истребителя испанских ВВС Eurofighter , выполняя патрулирование в небе Эстонии ненамеренно выпустил ракету класса воздух-воздух AIM-120.

Эстонские власти пытаются уяснить точные обстоятельства инцидента и найти остатки ракеты.

Ракета была выпущена в районе Тарту, примерно в 80 км от границы с Россией.

Испания в мае 2016 года перебросила в рамках совместной миссии Baltic Air Policing НАТО шесть истребителей на базу в Литве. В операции также принимают участие французские и португальские летчики.

Ракета, 3,6 метра длинной и с боеголовкой весом 22 кг обладает механизмом самоуничтожения, но на настоящий момент неизвестно, сработал ли он.

На настоящий момент также непонятно, идет ли речь об ошибке пилота или о сбое в работе оборудования.


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