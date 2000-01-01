Бывший вице-президент Аргентины попал за решетку

Бывший вице-президент Аргентины Амадо Буду был приговорен судом Буэнос-Айреса на 5 лет и 10 месяцев лишения воли за то, что он спас типографию от банкротства, заполучив долю в ней.
По информации DW, 55-летний Буду получил срок в почти 6 лет по статье о коррупции. Так, с 2009 по 2015 он занимал должность министра экономики и помог монопольной печати Ciccone Calcografica спастись от банкротства, заполучив долю от постоянных доходов компании.
Помимо ограничения свободы, бывшему вице-президенту Аргентины запретили занимать какие-либо должности в сфере политики до конца жизни. Он заменял президента при Кристине Киршнер.