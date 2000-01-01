09.08 06:16 MIGnews.com
Жара - похититель Рождества и бельгийцев
Нынешняя жара может оставить бельгийцев на Рождество без елок - питомники елок в стране потеряли до 30% деревьев.
Рассадники в Арденнах, где выращивают 85% елок, понесли потери из-за засухи и жары. До 30% деревьев в некоторых питомниках погибли.
Также, имеются значительные потери семян, пишет Politico
.
Еще три-четыре недели засухи принесут питомнику от 10% до 15% потерь запасов - или потому, что они погибнут, либо будут визуально непригодны.
Метеорологическая служба страны классифицировала погодную ситуацию как "очень засушливую" на большей части страны.
Поделиться
Все по теме
Комментарии