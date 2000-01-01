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`Великий марш возвращения`: активистов призвали отступить 08.08 20:40   MIGnews.com

"Великий марш возвращения": активистов призвали отступить

Активист "Gazan", представитель протестов "Великого марша возвращения" Ахмад Абу Рутема говорит, что палестинцы, протестующие на границе с Израилем, проиграли битву за общественное мнение.

Он призвал к тактическому отступлению (временное прекращение маршей). Выступая на организованной ХАМАСом конференции, Рутема сказал: "Образы разорванных конечностей, раненых, крови и жертв очень болезненны и должны заставить нас пересмотреть нашу тактику и придумать новую. Пятничные акции с жертвами и ранеными - шибко дороги…"

Речь не идет о том, чтобы распустить движение "Великий марш возвращения" - нужен пересмотр тактики и время, пишет i24news.

За последние несколько месяцев после того, как протесты начались в конце марта, погибли более 155 палестинцев, а тысячи были ранены и только один израильский солдат был убит палестинским снайпером.

Демонстрации сопровождались столкновениями, активисты метали камни в израильских солдат и пытались нарушить забор с помощью взрывных устройств, пускали зажигательные шары, чтобы поджечь израильские поля.

Израиль обвиняет ХАМАС в том, что они используют протесты в качестве предлога для совершения нападений.


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