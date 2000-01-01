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Огненная стихия в Греции унесла жизни минимум 92 человек 08.08 19:52   MIGnews.com

Огненная стихия в Греции унесла жизни минимум 92 человек

По состоянию на среду, 8 августа, число жертв во время недавних лесных пожаров неподалеку от Афин достигло 92, из которых 2 до сих пор не идентифицированы. Пропавшим без вести до сих пор считается один человек.

Список жертв был передан в прокуратуру для расследования. Прокуроры уже заслушали 25 чиновников, в том числе нынешних и предыдущих руководителей пожарных бригад, которые были задействованы в ликвидации катастрофы.

Тем временем, власти получили от физлиц и предпринимателей 3130 заявок на финпомощь после стихийного бедствия, пишет Ekathimerini.

Физические лица должны получить разовую помощь в €5000, тогда как предприятия получат €8000.


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