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Южная Швеция страдает от жары – отменен ряд поездов 08.08 15:51   MIGnews.com

Южная Швеция страдает от жары – отменен ряд поездов

В южной Швеции вновь отменен ряд поездов из-за соображений, что аномальная жара повредит пути.

Сообщается, что держатся высокие температуры, поэтому было решено временно приостановить движение на отдельных маршрутах.

Движение на отдельных маршрутах прекратили со среды по пятницу, ведь ожидается температура между 30 и 34 градусами.

Всего со среды по пятницу отменены поезда по 12 маршрутам. Пассажирам, которые уже купили на них билеты, советуют обратиться к перевозчикам, пишет The Local.

Июль стал самым жарким и засушливым для страны за последние несколько десятилетий, а для Стокгольма - за последние 262 года.


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