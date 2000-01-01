Из-за жары в Испании погибло 10 человек

Система по медицинским чрезвычайным ситуациям Испании заявила, что за последние несколько дней от жары в стране умерло 10 человек, последним из них стал 62-летний мужчина из Каталонии.
По информации RT, мужчина скончался от теплового удара прямо на улице Каталонии. В последние дни температура в Испании держится на уровне 40 градусов. Испания наиболее пострадала от аномальной для Европы жары. Ранее сообщалось, что она вызвана воздействием африканского горячего воздуха, пришедшего со стороны средиземного моря.
Температура в 44 градуса будет держаться в Европе до середины выходных, до тех пор людям рекомендуют заботиться об уязвимых слоях населения, реже появляться на улице и подготовиться к пустынным условиям. Если жара не пойдет на спад, это может привести к еще большим жертвам в не привыкшей к такому климату Европе. Помимо прочего, могут усохнуть урожаи и начаться лесные пожары.