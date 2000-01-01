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Фото из архива 08.08 17:32   MIGnews.com

Скандал в ООН: восемь мужчин стали жертвами домогательств

Старший советник подразделения ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин индиец Рави Каркара обвиняется в сексуальных домогательствах к восьми сотрудникам, которые находились ниже по рангу.

В 2017 году было начато расследование, которое основывалось на свидетельствованиях жертв сексуальных домогательств со стороны дипломата. Именно в тот момент Каркара прекратил какую-либо деятельность в соцсетях и ушел в бессрочный оплачиваемый отпуск. Мужчины, пострадавшие от его приставания сообщают, что долгое время молчали, так как их обидчик имеет внушительный политический иммунитет из-за тесных отношений с руководством департамента.

По информации "Рамблер/Новости" со ссылкой на источники, расследование продолжается уже 13 месяцев, за это время никаких прямых доказательств вины индийца найдено не было, однако ранее его имя не раскрывалось СМИ. Что же касается главы данного подразделения ООН Лакшми Пури, с которым Каркара имел тесные связи, в организации отказывались связывать расследование с его отставкой.


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