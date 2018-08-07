Президент Эквадора предложил условие для выдачи Ассанжа
Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель системы WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть свое убежище в виде посольства Эквадора в любой момент, однако только при условии соблюдения всех прав узника посольства.
"Мы вошли в контакт с его законными представителями, чтобы прийти к какому-либо соглашению, в котором должны преобладать вопросы жизни Ассанжа и международные нормы. Если мы придем к соглашению подобного рода, мы будем рады попросить господина Ассанжа покинуть посольство и подвергнуться соответствующему судебному разбирательству", - передали его слова на РИА Новости.
Источник агентства утверждает, что вскоре Ассанжу может понадобиться покинуть посольство Эквадора в Лондоне из-за ухудшающегося состояния здоровья. Он также уточнил, что скоро можно будет "положить конец своей добровольной изоляции в посольстве".
В июле министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что Ассанж не сможет вечно скрываться от британского правительства в посольстве. Что же касается вопроса, будет ли ему предоставлено полноценное убежище в Эквадоре, Валенсия заявил, что это сложный вопрос, которому требуется неограниченное время, ведь для его решения необходимо достичь соглашения между правительством Британии, Эквадора и адвокатами самого фигуранта.