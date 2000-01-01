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Фото из архива 08.08 12:38   MIGnews.com

Эстония запретила полеты истребителей НАТО

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что полеты истребителей НАТО Eurofighter временно запрещены над территорией страны до выяснения обстоятельств ошибочного запуска ракеты со стороны Испании.

Луйк рассказал журналистам "о чрезвычайно редком и достойном сожаления инциденте, и в данный момент самое главное — обеспечить безопасность и в сотрудничестве с союзниками выяснить обстоятельства случившегося", - передали на "Рамблер/Новости".

Кроме того, ТАСС со ссылкой на источники в оборонном комплексе Эстонии сообщает, что ракета AMRAAM класса "воздух-воздух", которую ранее случайно запустили испанские ВвС, могла попасть на территорию России, пролетев через Чудское озеро, что на границе РФ и прибалтийской республики. В ракете длинной 3,7 метра должен был сработать режим самоуничтожения, однако, если этого не случилось, она могла упасть в радиусе 100 километров от истребителя.

Как сообщалось ранее, пилот истребителя испанских ВВС Eurofighter, выполняя патрулирование в небе Эстонии, ненамеренно выпустил ракету класса воздух-воздух AIM-120 в районе Тарту.


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