В Национальной Олимпийской академии Ирана взрыв: есть жертвы
В Национальной Олимпийской академии Ирана произошел взрыв, вследствие которого погибло три рабочих, которые оказались заперты в котельне. Об этом сообщили на Report.az.
"На объекте взорвалось одно из зданий, принадлежащих спортивному комплексу. В котельне, которая и взорвалась, находилось трое рабочих", - сообщил источник Irna.
В одном из зданий комплекса "Энгелаб", что на улице Сеул в Тегеране, произошел взрыв, который унес жизни троих рабочих, однако после него пожара или обрушения здания не последовало. Причины происшествия остаются незвестными, специалисты выясняют подробности.