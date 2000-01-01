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08.08 11:28   MIGnews.com

В Национальной Олимпийской академии Ирана взрыв: есть жертвы

В Национальной Олимпийской академии Ирана произошел взрыв, вследствие которого погибло три рабочих, которые оказались заперты в котельне. Об этом сообщили на Report.az.

"На объекте взорвалось одно из зданий, принадлежащих спортивному комплексу. В котельне, которая и взорвалась, находилось трое рабочих", - сообщил источник Irna.

В одном из зданий комплекса "Энгелаб", что на улице Сеул в Тегеране, произошел взрыв, который унес жизни троих рабочих, однако после него пожара или обрушения здания не последовало. Причины происшествия остаются незвестными, специалисты выясняют подробности.


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