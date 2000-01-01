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Индия: 29 человек погибло в ДТП 08.07 10:02   MIGnews.com

Индия: 29 человек погибло в ДТП

В понедельник утром в результате аварии на скоростной автомагистрали Ямуна в Дели (Индия) погибло 29 из 46 пассажиров автобуса, в том числе ребенок и женщина. Сейчас ведется работа по опознанию тел.

Согласно источникам в полиции, автобус начал движение с автовокзала Аламбах в Лакхнау в 10 часов вечера в воскресенье. Он пересек автомагистраль Лакхнау и Внутреннюю кольцевую дорогу к 3:30 утра в понедельник. Около 4:30 утра водитель, очевидно, задремал и потерял контроль над автобусом.

На большой скорости транспортное средство соскользнуло с скоростной автомагистрали и упало в Джарна-канал, глубиной 30 футов.

Местные жители из соседней деревни Багел Тар первыми отреагировали и смогли вытащить 20 пассажиров из частично затопленного автобуса. Прибывшая позже полиция доставила пассажиров в больницу на машинах скорой помощи.



Примерно через 2 часа после аварии на место происшествия прибыли бульдозеры и краны. Автобус извлекли из Джарна-канала и разрезали, чтобы вытащить оставшихся пассажиров. Но все они к тому времени умерли.


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