Пострадавший левый активист обвиняет Ад Кан

Когда его спросили, откуда нападавшие узнали, кем он был или где работал, он сказал, что организация правых активистов Ad Kan опубликовала его личную информацию в Twitter. Но при этом он добавил, что он не знает наверняка существует ли какая-либо связь между нападением и Ад Кан.
Ад Кан активно борется с тем, что они называют “клеветой по отношению к ЦАХАЛу”. На своем сайте они говорят: “Мы решили, что ложь и заблуждения, которые наносят ущерб Израилю — как внутри, так и за его пределами — должны прекратиться”.
Представитель Ад Кан Эран Шварц заявил The Jerusalem Post что “это неправда, что мы опубликовали личные данные о Поллаке. Мы написали о том, что есть ордер на его арест”.
“Мы опубликовали на наших сайтах видео с протестов, которые он сам разместил в интернете”, — сказал Шварц.
Если Поллак будет осужден в суде за насилие в отношении солдат ЦАХАЛ в пресс-релизе говорится, что Ад Кан "потребует, чтобы его отправили в тюрьму".