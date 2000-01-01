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Пострадавший левый активист обвиняет Ad Kan 08.07 08:50   MIGnews.com

Пострадавший левый активист обвиняет Ад Кан

В воскресенье в Тель-Авиве радикальный левый активист Джонатан Поллак пострадал от рук неизвестных: ему нанесли ножевые ранения.

Когда его спросили, откуда нападавшие узнали, кем он был или где работал, он сказал, что организация правых активистов Ad Kan опубликовала его личную информацию в Twitter. Но при этом он добавил, что он не знает наверняка существует ли какая-либо связь между нападением и Ад Кан.

Ад Кан активно борется с тем, что они называют “клеветой по отношению к ЦАХАЛу”. На своем сайте они говорят: “Мы решили, что ложь и заблуждения, которые наносят ущерб Израилю — как внутри, так и за его пределами — должны прекратиться”.

Представитель Ад Кан Эран Шварц заявил The Jerusalem Post что “это неправда, что мы опубликовали личные данные о Поллаке. Мы написали о том, что есть ордер на его арест”.

“Мы опубликовали на наших сайтах видео с протестов, которые он сам разместил в интернете”, — сказал Шварц.

Если Поллак будет осужден в суде за насилие в отношении солдат ЦАХАЛ в пресс-релизе говорится, что Ад Кан "потребует, чтобы его отправили в тюрьму".


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