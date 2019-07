08.07 08:30 MIGnews.com

В Тель-Авиве порезали ножом сторонника BDS

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Поллак является одним из основателей организации Anarchists Against the Wall, которая открыто выступает против Государства Израиль и является общественным сторонником движения "Бойкот, Отчуждение и Санкции".“Я вышел из офиса на ланч и увидел, что за мной следуют два человека, — сказал он The Jerusalem Post . Поллак говорит, что изначально принял преследователей за полицейских, поскольку есть ордер на его арест.Мужчины, по его словам, выразились оскорбительно в отношении его левой позиции. Затем они толкнули Поллака, он упал на землю и его начали бить. В какой-то момент один из нападавших вытащил нож и стал наносить увечья пострадавшему.После случившегося Поллак сказал, что не собирается идти в полицию.“Мой опыт работы с полицией заключается в том, что они наносят еще больший вред, чем тот, что я только что пережил, — сказал он, — полиция — это последнее место в мире, в которое я пойду, чтобы получить защиту”.