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В Тель-Авиве порезали ножом левого активиста 08.07 08:30   MIGnews.com

В Тель-Авиве порезали ножом сторонника BDS

Поллак является одним из основателей организации Anarchists Against the Wall, которая открыто выступает против Государства Израиль и является общественным сторонником движения "Бойкот, Отчуждение и Санкции".

“Я вышел из офиса на ланч и увидел, что за мной следуют два человека, — сказал он The Jerusalem Post. Поллак говорит, что изначально принял преследователей за полицейских, поскольку есть ордер на его арест.

Мужчины, по его словам, выразились оскорбительно в отношении его левой позиции. Затем они толкнули Поллака, он упал на землю и его начали бить. В какой-то момент один из нападавших вытащил нож и стал наносить увечья пострадавшему.

После случившегося Поллак сказал, что не собирается идти в полицию.

“Мой опыт работы с полицией заключается в том, что они наносят еще больший вред, чем тот, что я только что пережил, — сказал он, — полиция — это последнее место в мире, в которое я пойду, чтобы получить защиту”.


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