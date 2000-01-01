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Тель-Авив: большой пожар и масштабные протесты 08.07 07:22   MIGnews.com

Тель-Авив: сильный пожар во время масштабного протеста

В воскресенье в заброшенном здании возле башен Азриэли в Тель-Авиве разгорелся большой пожар. В результате пожара травм зафиксировано не было. Пожарным понадобилось несколько часов, чтобы взять огонь под контроль.

Пожар произошел в то время, как сотни людей собрались в этом районе, в рамках общенациональных акций протеста, призывающих к государственному надзору за детскими садами. Акцию организовали на фоне негодования по поводу жестокого обращения с детьми со стороны воспитателей. Прецедентном стал случай, в котором воспитательнице в частном детском саду было предъявлено обвинение в нанесении вреда детям, находящимся под ее опекой.

Полиция сообщила, что они задержали одного человека возле места пожара по подозрению в том, что он, возможно, был поджигателем. Однако сотрудники пожарной охраны заявили, что еще не определили, был ли это поджог или несчастный случай.

Также было неясно, была ли какая-либо связь между задержанным человеком и протестами, во время которых тысячи людей заблокировали близлежащий оживленный перекресток дорог Каплан и Ашалом напротив башен Азриэли.

Родители размахивали плакатами с надписями “Мать, отец, спаси меня” и “Не бросайте наших детей”.


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