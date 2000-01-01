Тель-Авив: сильный пожар во время масштабного протеста
В воскресенье в заброшенном здании возле башен Азриэли в Тель-Авиве разгорелся большой пожар. В результате пожара травм зафиксировано не было. Пожарным понадобилось несколько часов, чтобы взять огонь под контроль.
Полиция сообщила, что они задержали одного человека возле места пожара по подозрению в том, что он, возможно, был поджигателем. Однако сотрудники пожарной охраны заявили, что еще не определили, был ли это поджог или несчастный случай.
Также было неясно, была ли какая-либо связь между задержанным человеком и протестами, во время которых тысячи людей заблокировали близлежащий оживленный перекресток дорог Каплан и Ашалом напротив башен Азриэли.
Родители размахивали плакатами с надписями “Мать, отец, спаси меня” и “Не бросайте наших детей”.