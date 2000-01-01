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`Девушка не сопротивлялась -это не изнасилование` | Фото: AFP09.07 00:11   MIGnews.com

"Девушка не сопротивлялась – это не изнасилование"

В Манресе (Испания) 29 октября 2016 года на заброшенной фабрике шестеро мужчин подвергли сексуальному надругательству 14-летнюю девушку. Седьмого мужчину обвиняют в бездействии: он мастурбировал во время изнасилования. Ему грозит до 18 месяцев лишения свободы. На момент изнасилования девушка была в состоянии наркотического опьянения.

Обвиняемые отрицают, что имели сексуальные отношения с девушкой, невзирая на то, что сперма одного из них была обнаружена на одежде жертвы. В среду на открывшемся судебном процессе в Барселоне один из обвиняемых сказал: "Я не знаю, как это могло получиться, она должно быть села на что-то".

Девушка даст показания в понедельник. Подруга, сопровождавшая ее в ночь изнасилования, даст показания в ближайшие несколько дней.

Сообщается, что один из обвиняемых мужчин забрал девушку в состоянии опьянения в лачугу, где подверг ее сексуальному насилию. Затем он предложил остальным мужчинам сделать то же самое, сказав, что у них есть 15 минут.

Прокуроры считают, что данное преступление не является изнасилованием, потому как девушку не запугивали и не склоняли к сексу – она была без сознания. Максимальный срок за сексуальное насилие составляет 12 лет. Адвокаты жертвы настаивают на том, что ее запугивали, и требуют посадить преступников на 15-20 лет.

В связи с этим делом появились призывы к внесению изменений в закон об изнасиловании и сексуальных надругательствах. Теперь любой половой акт без согласия может расцениваться как изнасилование.


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