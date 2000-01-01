08.07 15:13 MIGnews.com

В Турции перевернулся автобус, есть пострадавшие

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На западе Турции, в провинции Денизли, произошло ДТП с участием туристического автобуса, в результате которого были травмированы трое туристов из Польши и экскурсовод."В провинции Денизли, неподалеку от населенного пункта Йумреташ, на трассе Денизли - Анталия в 10:30 произошла авария туристического автобуса. В результате ДТП травмы получили три туриста из Польши и гид", - сообщили спасатели с места происшествия.Пострадавших доставили в ближайшую больницу.По предварительным данным, водитель не справился с управлением транспортным средством, в результате чего и произошла авария.