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08.07 13:38   MIGnews.com

Протесты родителей парализовали центр Тель-Авива




В минувшее воскресенье тысячи людей в Тель-Авиве вышли с протестом на улицы города и заблокировали крупный перекресток перед башнями Азриэли, что привело к массовым пробкам. Разгневанные люди скандировали: "страна требует справедливости для детей". Такие действия связаны с громкой историей о воспитательнице из Рош Ха Ин, которая обвиняется в жестоком обращении и издевательствах над детьми.
 
Во время протеста в Иерусалиме дороги возле резиденции премьер-министра также были перекрыты протестующими. Дороги были открыты через несколько часов.

Протестующие в воскресенье требовали, чтобы Министерство образования взяло на себя ответственность за надзор за частными детскими садами. Родители также требуют внести изменения в законы о надзоре за детьми, в том числе ужесточить наказание за жестокое обращение и улучшить правила надзора за детскими садами.
 
В последние годы сообщалось о многочисленных случаях жестокого обращения, включая убийство 18-месячной девочки воспитателем.


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