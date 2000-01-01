В Турции прогремел взрыв на азотном заводе

В турецкой провинции Кютахья произошел взрыв на азотном заводе. Причину чрезвычайного происшествия на данный момент выясняют.
Местные жители рассказывают о том, что с различных мест были заметны желтые испарения, которые шли от завода.
По словам губернатора Омера Торамана, взрыв, произошедший на азотном заводе, не привел к выбросу в воздух вредных веществ. О погибших и пострадавших спасатели не сообщали, а спустя несколько часов завод продолжил работу в штатном режиме.
"Первые замеры показали, что не было загрязнения воздуха. Также не были зафиксированы случаи смерти или ранения в результате взрыва", – отметил губернатор , пишет Haber Turk.
Он уверяет, что об утечке аммиака говорить не стоит, но все же все необходимые замеры будут осуществлены.