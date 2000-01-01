Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Турции прогремел взрыв на азотном заводе 08.07 11:50   MIGnews.com

В Турции прогремел взрыв на азотном заводе

В турецкой провинции Кютахья произошел взрыв на азотном заводе. Причину чрезвычайного происшествия на данный момент выясняют.

Местные жители рассказывают о том, что с различных мест были заметны желтые испарения, которые шли от завода.

По словам губернатора Омера Торамана, взрыв, произошедший на азотном заводе, не привел к выбросу в воздух вредных веществ. О погибших и пострадавших спасатели не сообщали, а спустя несколько часов завод продолжил работу в штатном режиме.

"Первые замеры показали, что не было загрязнения воздуха. Также не были зафиксированы случаи смерти или ранения в результате взрыва", – отметил губернатор , пишет Haber Turk.

Он уверяет, что об утечке аммиака говорить не стоит, но все же все необходимые замеры будут осуществлены.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:10
Над израильской территорией сбит беспилотник из Газы
12:08
В Москве приземлился последний рейс из Тбилиси
11:57
"Соломон Теко не может защитить свое доброе имя"
11:37
Иран готов обогащать уран до любого уровня чистоты
11:09
Самолет FedEx безопасно приземлился
11:05
В Греции победили правые
10:31
Эфиопская община: Полицейского не посадят – остановим страну
10:30
Нетаниягу провел совещания по вопросам безопасности
10:17
"Холокоста не было, но Гитлер прав"
10:02
Индия: 29 человек погибло в ДТП
09:50
Причина помех GPS в Израиле гигантская российская глушилка
09:44
Либерман не собирался присоединяться к "Ликуду"
08:50
Пострадавший левый активист обвиняет "Ад Кан"
08:30
В Тель-Авиве порезали ножом сторонника BDS
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus