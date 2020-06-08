08.06 09:28 MIGnews.com
Десятки трейлеров перекрыли въезд в Иерусалим
“Штаб борьбы за сохранение культуры и массовых мероприятий” направил десятки тяжелых трейлеров банкетных и осветительных компаний на въезд в Иерусалим.
Грузовики остановились неподалеку от въезда в столицу, в результате чего образовались гигантские пробки.
Организаторы протестов утверждают, что правительство бросило на произвол судьбы 200 тысяч занятых в отрасли, и требуют от правительства “немедленных решений”.
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