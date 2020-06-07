08.06 09:17 MIGnews.com

Полиция сбежала от участников протеста в Лондоне

Police in London run away to escape mob of violent rioters at the #BlackLivesMatter #antifa protest. pic.twitter.com/51FjuL6ntM — Andy Ngô (@MrAndyNgo) June 7, 2020

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Число нападений на полицейских во время акций протеста в Лондоне против расизма является "шокирующим и недопустимым". Об этом заявила комиссар столичной полиции Крессида Дик.Мирные демонстрации против расизма по всей Великобритании из-за убийства Джорджа Флойда в США переросли в столкновения с полицией в ​​субботу вечером, 6 июня.В общей сложности, 14 полицейских получили ранения во время столкновения в Лондоне, двое из них серьезно пострадали. На прошлой неделе пострадало 13 полицейских.В одном из случаев, офицер упала с лошади, врезавшись в светофор во время беспорядков. Ее лошадь в этот момент бросилась к толпе. Женщину доставили в больницу, где ей сделали операцию."Офицеры проявили чрезвычайное терпение и профессионализм в течение долгого и трудного дня, и я благодарю их за это", - добавила комиссар.Мэр Лондона Садик Хан выразил поддержку мирным демонстрантам, но раскритиковал тех, кто устраивает насилие и "подрывает дело".