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Полиция сбежала от участников протеста в Лондоне | Фото:08.06 09:17   MIGnews.com

Полиция сбежала от участников протеста в Лондоне

Число нападений на полицейских во время акций протеста в Лондоне против расизма является "шокирующим и недопустимым". Об этом заявила комиссар столичной полиции Крессида Дик.

Мирные демонстрации против расизма по всей Великобритании из-за убийства Джорджа Флойда в США переросли в столкновения с полицией в ​​субботу вечером, 6 июня.

В общей сложности, 14 полицейских получили ранения во время столкновения в Лондоне, двое из них серьезно пострадали. На прошлой неделе пострадало 13 полицейских.

В одном из случаев, офицер упала с лошади, врезавшись в светофор во время беспорядков. Ее лошадь в этот момент бросилась к толпе. Женщину доставили в больницу, где ей сделали операцию.

"Офицеры проявили чрезвычайное терпение и профессионализм в течение долгого и трудного дня, и я благодарю их за это", - добавила комиссар.

Мэр Лондона Садик Хан выразил поддержку мирным демонстрантам, но раскритиковал тех, кто устраивает насилие и "подрывает дело".




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