Редактор NYT уволен за призыв ввести войска

Американское издание New York Times объявило об отставке редактора одной из рубрик Джеймса Беннета после публикации статьи сенатора Тома Коттона, выступившего за силовое подавление массовых протестов в американских городах.
Статья, озаглавленная "Отправьте войска", была посвящена беспорядкам и требовала мобилизации военных для поддержки полиции. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Сначала Беннет и главный редактор New York Times А. Г. Сульцбергер защищали публикацию статьи Коттона, заявив, что газета хотела бы выступить в качестве трибуны для всех сторон в важной дискуссии. Но под давлением общественного мнения изданию пришлось отступить от этой концепции и заявить, что статья не соответствует редакционным стандартам и была опубликована опрометчиво.
Беннет признал, что не читал статью Коттона до ее публикации, и уволился.