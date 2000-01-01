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Иран готовится к конфликту с Израилем в Сирии - отчет | Фото:08.06 08:46   MIGnews.com

Иран готовится к конфликту с Израилем в Сирии - отчет

Иран может готовиться к конфликту с Израилем в Сирии и начнет отвечать на авиаудары Израиля по своим складам, заявил журналист Элайджа Магнье на веб-сайте Medium.

Согласно источникам, Иран эвакуирует "места сбора своих советников" не для вывода или передислокации, а для того, чтобы найти базы в казармах сирийской армии. На их место пришла "Хизбалла".

"Иран больше не хочет принимать израильские удары по своим складам без какого-либо ответа", - говорится в докладе.

Магнье заявил, что Иран направляет несколько сотен своих советников на базы сирийского режима для безопасности. Так как в случае авиудара по ним, сирийский режим вынужден будет ответить, что "скорее всего, втянет США в битву, чтобы поддержать Израиль".

По словам журналиста, Россия играет ключевую роль в конфликте, потому что Израиль координирует с ней свои действия.

"Израиль и Россия договорились, что Москва и [авиабаза России] в Хмеймиме будут проинформированы о деталях любого удара", - пишет он.

Россия играет роль посредника, не являясь частью "оси сопротивления" Ирана, а рассказывая своим союзникам по сирийскому режиму о происходящем. Израиль не атакует до тех пор в этих местах есть советники Ирана, и ждет эвакуции человеческого персонала, пишет Магнье. Израиль придерживается той же практики во время атаки на автомобили или грузовики Хизбаллы.


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