08.06 08:08 MIGnews.com

Вендетта в Рамле. Подробности

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Обстрел полицейской машины в Рамле минувшей ночью последовал после убийства трех жителей города в Лоде два дня назад.На перекрестке Лод были расстреляны из автоматов 28-летний Нахад аш-Шамали, 40-летний Раад Абд аль-Латиф и 28-летний Джибриль Акашаша.По данным первоначального расследования, трое ехали вэне на работу за строительными материалами. Двое сидели на переднем сиденьи, и один - на заднем. Убийцы следовали за вэном жертв несколько километров. На перекрестке они выскочили из машины марки Мазда и расстреляли вэн из автоматов. Сожженную Мазду позднее обнаружили на пляже Пальмахим.Расстрел стал продолжением волны убийств в Рамле, начавшейся в качестве мести за ликвидацию бизнесмена Мухаммеда Муграби в августе прошлого года. Член клана Хадин аш-Шамали был признан виновным в убийстве Муграби девять месяцев назад, и после этого в Рамле наблюдается криминальная эскалация. В марте кузен Мухаммеда аш-Шамали был убит на въезде в Нетанию. Также, в отместку за убийство Муграби, были убиты еще два члена клана аш-Шамали.После тройного убийства в Лоде на въезде в квартал Джуариш полиция поставила бетонные блоки и блок-посты. В квартал переброшены дополнительные полицейские силы , в попытке предотвращения новых убийств.