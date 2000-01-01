Полицейское управление Миннеаполиса будет расформировано
Полицейское управление в американском городе Миннеаполис будет расформировано после того, как при задержании был убит подозреваемый афроамериканец Джордж Флойд, что вызвало общенациональные акции протеста против расизма.
"Мы взяли на себя обязательство ликвидировать полицейскую деятельность в городе Миннеаполис и создать новую модель общественной безопасности, которая фактически обеспечивает безопасность нашего сообщества", - заявила президент местного городского совета Лиза Бендер. Об этом сообщает NDTV.
Белому сотруднику полиции Миннеаполиса предъявлено обвинение в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда после того, как было обнародовано видео, на котором видно, что колено полицейского находилось на шее Флойда в течение почти девяти минут.