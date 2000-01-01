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Главный раввин России заражен коронавирусом | Фото:08.06 07:16   MIGnews.com

Главный раввин России заражен коронавирусом

Главный раввин России Берл Лазар дал положительный результат на коронавирус. В настоящее время он находится под медицинским наблюдением, сообщили в его пресс-службе.

На сегодняшний день в России подтверждено 467 673 случая коронавируса, при этом 226 731 пациент выздоровел. По последним данным в стране погибло 5 859 человек.

В прошлом месяце официальный представитель Кремля Дмитрий Песков был госпитализирован после заражения коронавирусом.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил в конце апреля, что у него также коронавирус. Министр строительства и жилищного строительства Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова также заражены COVID-19.


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