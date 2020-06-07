08.06 07:08 MIGnews.com

Пальба и ЯСАМ на улицах Рамле

ירי בוצע לעבר ניידת משטרה ברמלה. מהמשטרה נמסר כי נגרם נזק לניידת אך לא היו נפגעים באירוע, ונערכות סריקות לאיתור חשודים@hadasgrinberg pic.twitter.com/9GVVDqj0b6 — כאן חדשות (@kann_news) June 7, 2020

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По сообщению 12-го канала израильского ТВ, минувшей ночью в квартале Джуариш, Рамле, открыли огонь по патрульной полицейской машинеВ результате обстрела никто не пострадал, но машине причинен материальный ущерб.Полиция начала прочесывание квартала в попытке найти стрелявших. В операции принимал участие полицейский вертолет и полицейский спецназ ЯСАМ.После инцидента мэр Рамле Михаэль Видаль объявил о прекращении занятий в школах на два дня. Видаль заявил: “В свете чрезвычайного происшествия, и по совету министерства просвещения и лидеров арабской общины, я принял решение о том, что обучение в Джуариш отменяется на ближайшие два дня”.Обстрел машины произошел через день после бунтов в Джуариш, последовавших за тройной криминальной ликвидацией на перекрестке Лод. Трех мужчин в возрасте около 40 лет расстреляли из автоматов.Нынешний раунд кровопролития последовал за за ликвидацией бизнесмена из авторитетного клана Джероши. С этого момента убийства и пальба не прекращаются.После вступления в должность новый министр Амир Охана заявил, что видит своей ключевой задачей уничтожение насилия в арабском секторе. Пока стрельба и ликвидации продолжаются - кроме инцидентов в Лоде и Рамле, в прошлый четверг в Тира вооруженный преступник открыл огонь по полицейскому.