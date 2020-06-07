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Пальба и ЯСАМ на улицах Рамле 08.06 07:08   MIGnews.com

Пальба и ЯСАМ на улицах Рамле

По сообщению 12-го канала израильского ТВ, минувшей ночью в квартале Джуариш, Рамле, открыли огонь по патрульной полицейской машине
В результате обстрела никто не пострадал, но машине причинен материальный ущерб.

Полиция начала прочесывание квартала в попытке найти стрелявших. В операции принимал участие полицейский вертолет и полицейский спецназ ЯСАМ.
После инцидента мэр Рамле Михаэль Видаль объявил о прекращении  занятий в школах на два дня. Видаль заявил: “В свете чрезвычайного происшествия, и по совету министерства просвещения и лидеров арабской общины, я принял решение о том, что обучение в Джуариш отменяется на ближайшие два дня”.

Обстрел машины произошел через день после бунтов в Джуариш, последовавших за тройной криминальной ликвидацией на перекрестке Лод. Трех мужчин в возрасте около 40 лет расстреляли из автоматов.

Нынешний раунд кровопролития последовал за за ликвидацией бизнесмена из авторитетного клана Джероши. С этого момента убийства и пальба не прекращаются.  
После вступления в должность новый министр Амир Охана заявил, что видит своей ключевой задачей уничтожение насилия в арабском секторе. Пока стрельба и ликвидации продолжаются - кроме инцидентов в Лоде и Рамле, в прошлый четверг в Тира вооруженный преступник открыл огонь по полицейскому.






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