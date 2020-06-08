08.06 21:38 MIGnews.com

Иерусалим: подозрение на автомобильный теракт

חשד לאירוע דריסה בירושלים: שוטרת נפצעה קל; הרכב נמלט • @Yossi_eli עם כל הפרטים >> https://t.co/7m0SZPByNO



(צילום: איחוד הצלה) pic.twitter.com/QIwJGeu00l — חדשות 13 (@newsisrael13) June 8, 2020

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Вечером, 8 июня, в районе квартала Писгат-Зеэв в Иерусалиме был совершен наезд автомобиля на полицейскую.По сообщениям израильских СМИ, водитель скрылся с места происшествия.Медики расценивают травмы пострадавшей как легкие. Ее жизни ничего не угрожает. Уточняется также, что еще один офицер полиции получил легкие травмы в результате ЧП.Меду между тем полиция объявила в розыск человека, который пытался сбить женщину-правоохранителя. Предварительная версия – преднамеренный наезд.