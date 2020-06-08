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Иерусалим: подозрение на автомобильный теракт | Фото:08.06 21:38   MIGnews.com

Иерусалим: подозрение на автомобильный теракт

Вечером, 8 июня, в районе квартала Писгат-Зеэв в Иерусалиме был совершен наезд автомобиля на полицейскую.

По сообщениям израильских СМИ, водитель скрылся с места происшествия.

Медики расценивают травмы пострадавшей как легкие. Ее жизни ничего не угрожает. Уточняется также, что еще один офицер полиции получил легкие травмы в результате ЧП.

Меду между тем полиция объявила в розыск человека, который пытался сбить женщину-правоохранителя. Предварительная версия – преднамеренный наезд.




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