08.06 21:38 MIGnews.com
Иерусалим: подозрение на автомобильный теракт
Вечером, 8 июня, в районе квартала Писгат-Зеэв в Иерусалиме был совершен наезд автомобиля на полицейскую.
По сообщениям израильских СМИ, водитель скрылся с места происшествия.
Медики расценивают травмы пострадавшей как легкие. Ее жизни ничего не угрожает. Уточняется также, что еще один офицер полиции получил легкие травмы в результате ЧП.
Меду между тем полиция объявила в розыск человека, который пытался сбить женщину-правоохранителя. Предварительная версия – преднамеренный наезд.
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