08.06 20:53 MIGnews.com

Хайфа: арестован подозреваемый в изнасиловании 6-летней

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В понедельник, 8 июня, был арестован 21-летний житель Хайфы по подозрению в изнасиловании 6-летней девочки.Об этом сообщила пресс-служба полиции.Правоохранители собрали необходимые улики с места преступления и опросили возможных свидетелей, после чего задержали мужчину. 9 июня подозреваемый будет доставлен в мировой суд Хайфы для продления срока ареста.Девочку в Хайфе изнасиловали рано утром, 6 июня. Мужчина проник в квартиру, где находился ребенок, совершил действия сексуального характера, после чего скрылся.