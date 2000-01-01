Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Хайфа: арестован подозреваемый в изнасиловании 6-летней | Фото:08.06 20:53   MIGnews.com

Хайфа: арестован подозреваемый в изнасиловании 6-летней

В понедельник, 8 июня, был арестован 21-летний житель Хайфы по подозрению в изнасиловании 6-летней девочки.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Правоохранители собрали необходимые улики с места преступления и опросили возможных свидетелей, после чего задержали мужчину. 9 июня подозреваемый будет доставлен в мировой суд Хайфы для продления срока ареста.

Девочку в Хайфе изнасиловали рано утром, 6 июня. Мужчина проник в квартиру, где находился ребенок, совершил действия сексуального характера, после чего скрылся.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:38
Иерусалим: подозрение на автомобильный теракт
21:35
Эйлат: вспышка коронавируса в гостинице
20:32
Автобусные компании Израиля грозят сократить рейсы
20:11
В Израиле – 298 жертв COVID-19, 18032 зараженных
20:04
Иран может разрабатывать ракетную программу, - Небензя
20:01
Израиль: среди новых зараженных - 122 мигранта
19:43
El Al продлевает сотрудникам неоплачиваемый отпуск
19:22
Фридман поддержал аннексию Западного берега
19:01
Нагария: учительница заражена коронавирусом
18:40
Израиль: 63 школы и детсада вновь будут открыты
17:58
Законопроект по слежке за зараженными заморожен
17:37
Нетаниягу: нужно нажать на тормоза
17:16
НАТО готовится ко второй волне COVID-19
16:55
"Только руководство Израиля может отказаться от аннексии"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  