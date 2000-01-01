08.06 20:11 MIGnews.com

В Израиле – 298 жертв COVID-19, 18032 зараженных

Поделиться

Все по теме

Комментарии





По состоянию на вечер, 8 июня, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 18032 человек.Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Израиля.За последние сутки было зафиксировано 169 новых случаев заражения. Активными носителями коронавируса считаются 2607 человек.На сегодняшний день 29 пациентов – в тяжелом состоянии, из которых 23 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).Еще 44 пациента – в состоянии умеренной степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.За весь период эпидемии в Израиле скончались от коронавируса 298 пациентов. 15024 – выздоровели и были выписаны из больниц.