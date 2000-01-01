08.06 21:35 MIGnews.com

Эйлат: вспышка коронавируса в гостинице

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В понедельник, 8 июня, у 10 работников одной из гостиниц в Эйлате был диагностирован коронавирус COVID-19.Об этом сообщает Ynet со ссылкой на министерство здравоохранения.Речь идет о гостинице Eilat's Club Hotel. Уточняется, что рабочих отправили на карантин, который они проведут в Ашкелоне.Минздрав проводит эпидемиологическое расследование, выясняя, общались ли заболевшие с постояльцами отеля. Между тем, отель продолжает функционировать и принимать заказы.