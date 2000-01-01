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Стрельба в Рамле: Коэн пообещал взять ситуацию под контроль | Фото:08.06 16:34   MIGnews.com

Стрельба в Рамле: Коэн пообещал взять ситуацию под контроль

Исполняющий обязанности комиссара полиции Моти Коэн пообещал расправиться с преступностью в Рамле на фоне обстрела правоохранителей.

"Стрельба в полицию пересекает красную черту. Любой инцидент, подобный этому, является серьезным. Полиция развернет свои силы и примет решительные меры в ближайшие дни, чтобы вернуть порядок", – подчеркнул Коэн.

Напомним, в Лоде несколько дней назад были убиты трое местных жителей, 28-летний Нахад аш-Шамали, 40-летний Раад Абд аль-Латиф и 28-летний Джибриль Акашаша.

После этого, неизвестные обстреляли полицейскую машину в квартале Джуариш а Рамле. В результате обстрела никто не пострадал, но машине причинен материальный ущерб.

В ночь на 8 июня правоохранители арестовали семь человек, подозреваемых в совершении преступления. Их направили в суд Ришон ле-Циона.


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