Стрельба в Рамле: Коэн пообещал взять ситуацию под контроль
Исполняющий обязанности комиссара полиции Моти Коэн пообещал расправиться с преступностью в Рамле на фоне обстрела правоохранителей.
"Стрельба в полицию пересекает красную черту. Любой инцидент, подобный этому, является серьезным. Полиция развернет свои силы и примет решительные меры в ближайшие дни, чтобы вернуть порядок", – подчеркнул Коэн.
Напомним, в Лоде несколько дней назад были убиты трое местных жителей, 28-летний Нахад аш-Шамали, 40-летний Раад Абд аль-Латиф и 28-летний Джибриль Акашаша.
После этого, неизвестные обстреляли полицейскую машину в квартале Джуариш а Рамле. В результате обстрела никто не пострадал, но машине причинен материальный ущерб.
В ночь на 8 июня правоохранители арестовали семь человек, подозреваемых в совершении преступления. Их направили в суд Ришон ле-Циона.