Минздрав: 80% израильтян поддерживают ужесточение карантина

Почти 80% израильтян поддерживают ужесточение правил социального дистанцирования в рамках борьбы со смертоносным коронавирусом COVID-19.
Соответствующее заявление в понедельник, 8 июня, сделал министр здравоохранения Юли Эдельштейн.
Глава минздрава во время заседания "кабинета коронавируса" предупредил, что за последнюю неделю было выявлено 800 новых случаев заражения коронавирусом.
"На прошлой неделе зарегистрировано более 800 пациентов с коронавирусом. Вы не можете игнорировать такие цифры. Полиция должна следить за жестким соблюдением инструкций в моллах, в автобусах, поездах, ресторанах и общественных местах. Только возвращение дисциплины позволит нам продолжить открытие экономики", – отметил Эдельштейн.
בשבוע אחד חלו בקורונה 800 איש, אסור להישאר אדישים למספר הזה. כ-80% מהציבור תומכים בהגברת האכיפה על הנחיות משרד הבריאות. המשטרה חייבת לחזור לאכיפה חריפה כדי להחזיר את המשמעת ולאפשר את המשך פתיחת המשק. יחד עם הגדלת כמות הבדיקות, המשך ההסברה, ואכיפה נוכל לקיים שגרה בצל הקורונה. pic.twitter.com/ukxijsB60y
— Yuli Edelstein 🇮🇱 יולי אדלשטיין (@YuliEdelstein) June 8, 2020
Напомним, что 8 июня "кабинет коронавируса" на фоне роста количества заболеваний COVID-19 принял решение о замораживании ослаблений карантинных ограничений, намеченных на ближайшие дни.
Комитет по коронавируса во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу обсудил необходимые меры после недавней повторной вспышки COVID-19 в стране.