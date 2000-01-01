08.06 14:31 MIGnews.com
В Израиле отменили дальнейшее снятие ограничение
В понедельник, 8 июня, израильское правительство заморозило планы постепенного снятия ограничений на фоне увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом.
Комитет по коронавируса во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу обсудил необходимые меры после недавней повторной вспышки COVID-19 в стране.
"Мы используем экстренные тормоза и отменяем ослабления ограничений из-за роста числа инфекций", - заявил Нетаниягу.
Во время встречи министры проголосовали за то, чтобы заморозить планы по отмене дополнительных ограничений. Среди них были размер общественных собраний и восстановление железнодорожного сообщения.
Тем не менее, возвращать старые ограничение не станут.
Поделиться
Все по теме
Комментарии