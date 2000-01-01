08.06 13:39 MIGnews.com

Бейт-Шемеш: ученик школы заразился коронавирусом

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В понедельник, 8 июня, учащемуся средней школы Ахават Исраэль в Бейт-Шемеш был поставлен диагноз коронавирус.Всех учеников и сотрудников школы отправили на карантин, и они будут обучаться с помощью дистанционного обучения в течение следующих четырнадцати дней.Министерство здравоохранения в настоящее время проводит эпидемиологическое расследование, а школа поддерживает связь с родителями и будет предоставлять обновления по мере их поступления.В воскресенье Министерство образования сообщило, что 127 школ и дошкольных учреждений были вынуждены закрыться из-за всплеска коронавируса среди учащихся и преподавателей. На сегодняшний день 352 ученика и учителя дали положительный результат на COVID-19, а 17 477 ученикам и учителям было приказано пройти карантин.